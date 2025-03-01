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Финансовая игла: Украина ждёт $400 млн от МВФ

0:38
Экономика

Украина может получить очередные $400 млн от Международного валютного фонда. По данным МВФ, стороны уже достигли предварительной договорённости по новому траншу.

Деньги
Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

В официальном заявлении Фонда подчёркивается, что экономическая ситуация остаётся крайне нестабильной из-за продолжающегося конфликта, но благодаря международной поддержке Киев справляется с выполнением обязательств.

Напомним, ранее Bloomberg сообщал, что Украина практически согласовала получение нового финансирования. Теперь остаётся лишь дождаться окончательного решения.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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