Криптоинвесторы ликуют: ссора Трампа и Зеленского обогатила держателей токена OFFICIAL TRUMP

Политические разногласия неожиданно отразились на криптовалютном рынке. Мемкоин OFFICIAL TRUMP, связанный с президентом США Дональдом Трампом, резко подорожал после его горячей перепалки с Владимиром Зеленским.
По данным CoinMarketCap, к 22:50 токен достиг 13,31 доллара, что на 5,73% выше утренней цены. Это произошло вскоре после того, как переговоры двух лидеров в Белом доме завершились скандалом.
Согласно информации СМИ, Зеленский вынужден был досрочно покинуть встречу без подписания ключевого соглашения по редкоземельным металлам.
Криптоинвесторы мгновенно отреагировали на новость, вызвав рост цены токена.
Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.
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