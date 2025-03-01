Криптоинвесторы ликуют: ссора Трампа и Зеленского обогатила держателей токена OFFICIAL TRUMP

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Политические разногласия неожиданно отразились на криптовалютном рынке. Мемкоин OFFICIAL TRUMP, связанный с президентом США Дональдом Трампом, резко подорожал после его горячей перепалки с Владимиром Зеленским.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дональд Трамп

По данным CoinMarketCap, к 22:50 токен достиг 13,31 доллара, что на 5,73% выше утренней цены. Это произошло вскоре после того, как переговоры двух лидеров в Белом доме завершились скандалом.

Согласно информации СМИ, Зеленский вынужден был досрочно покинуть встречу без подписания ключевого соглашения по редкоземельным металлам.

Криптоинвесторы мгновенно отреагировали на новость, вызвав рост цены токена.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.