Тёплая зима в России разогрела спрос на велосипеды: смена зимнего инвентаря на летний

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Магазины спортивных товаров сообщают о значительном увеличении спроса на велосипеды, самокаты и роликовые коньки — продажи этих товаров выросли на 39-56% по сравнению с прошлым февралем.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электровелосипед

Причиной такого роста стал теплый и малоснежный зимний сезон, в результате чего продажи традиционного зимнего инвентаря, такого как лыжи, коньки и санки, снизились. Чтобы привлечь покупателей, магазины начали предлагать специальные скидки на летние товары.

Цены на популярные товары также возросли: в первой декаде февраля средняя цена на велосипеды составила 19,5 тыс. руб., что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость механических самокатов достигла 5,65 тыс. руб. с увеличением на 13%, а роликовые коньки подорожали на 12%, составив 5,39 тыс. руб.

Что касается зимнего инвентаря, его приобретают в основном две группы людей: профессиональные спортсмены, занимающиеся горными лыжами и сноубордом, и те, кто планирует запастись инвентарем на будущее.

Аналитики считают, что сейчас идеальное время для покупки зимнего инвентаря: в феврале 2025 года средняя цена лыж составила 4,8 тыс. руб. (на 4% ниже по сравнению с прошлым годом), коньки подешевели на 5%, до 6,4 тыс. руб., санки на 10%, до 2 тыс. руб., а тюбинги-ватрушки также снизились в цене на 10%, до 1,8 тыс. руб., пишет "Ъ".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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