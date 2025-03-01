Цена на макароны Barilla в России вырастет на фоне новых таможенных правил

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 марта итальянская компания Barilla планирует повысить цены на импортные макаронные изделия, что станет заметным событием на российском рынке.

Фото: Own work by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста, макароны

Цены вырастут на 15-30% и затронут 24 из 26 позиций товаров бренда.

Barilla контролирует 10% рынка макарон в России, 20% ее продукции составляет импорт. Представители компании и других крупных производителей, включая "Роллтон" и "Си групп", не дали комментариев по этому поводу.

Основной причиной повышения цен называется введение таможенных пошлин на продукцию из так называемых "недружественных" стран, что стало актуально с февраля. Кроме того, на локальных производителей влияет рост цен на сырье, что тоже сказывается на ценообразовании, пишет "Ъ".

Также ранее сообщалось о значительном увеличении импорта шоколада и шоколадных изделий из Японии в России в январе 2024 года.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.





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