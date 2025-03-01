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Проблемы рождаемости в России: профессор Воробьев высказался о причинах и возможных решениях

2:13
Экономика

В условиях современных демографических тенденций, которые вызывают беспокойство в России, председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев, поделился мнениями о причинах низкой рождаемости и потенциальных решениях этой проблемы.

Лошади в Кореньских родниках
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Лошади_в_Кореньских_родниках_08.JPG by Лобачев Владимир
Лошади в Кореньских родниках

Воробьев считает, что основная причина отказа городских жителей от детей — это различие в социально-экономических условиях. В деревне ребенок воспринимается как дополнительная рабочая сила, в то время как в городе — как "лишний рот", что приводит к нежеланию создавать семью. Он подчеркивает, что социальные условия различаются в странах, но тенденция одна — городские жители не стремятся к родительству, сообщает Moneytimes.ru.

Профессор также ставит под сомнение необходимость увеличения численности населения, указывая на наличие пустующих территорий. Он задается вопросом, зачем возвращать людей в эти места, если современные технологии изменили подходы к сельскому хозяйству, и теперь эту работу ведут крупные корпорации.

Тем не менее, Воробьев подчеркивает важность поиска путей для возрождения нации и отмечает, что для здорового репродуктивного здоровья мужчин необходимо заботиться о своем состоянии. Он обращает внимание на то, что современные молодые люди теряют навыки общения, не умеют любить, застревая в виртуальном мире.

Профессор предлагает несколько мер для решения демографической проблемы, считая, что необходимо создать условия для молодежи, включая доступ к жилью и стабильной жизни. Он подчеркивает, что молодым людям нужно не только жилье, но и автомобиль, интернет.

Воробьев также говорит о необходимости экономического стимулирования, чтобы заинтересовать молодежь в создании семей. Он утверждает, что нужно мотивировать людей на уровне: машины, квартиры — это будет стимулировать.

Профессор призывает к поиску новых подходов и решений, которые помогут вернуть молодежь в деревни и создать условия для их жизни и работы, подчеркивая, что людям можно работать на удаленке из деревень.

Уточнения

Корпора́ция (от лат. corpus — тело) — организация бизнеса, основанная на долевой собственности и раздельной функции собственника и управления.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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