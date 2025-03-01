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Импортозамещение в действии: Казанский авиазавод подписал контракты на поставку Ту-214

1:13
Экономика

Казанский авиационный завод (КАЗ) подписал контракты на поставку 23 пассажирских самолетов Ту-214.

Ту-214
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ту-214

На это будет выделено 90 миллиардов рублей, по информации министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко.

На заседании коллегии он отметил, что КАЗ наращивает производственные мощности в рамках программы импортозамещения, включая модернизацию производства на сумму 90 миллиардов рублей. Согласно директивам российского правительства, завод должен выпустить четыре самолета Ту-214 в 2025 году для авиакомпаний S7 Airlines, "Ираэро" и "Якутия".

Ранее КАЗ планировал строить десятки самолетов Ту-214 к 2030 году, намереваясь выпускать до 20 единиц ежегодно. Однако, как уточнил Коробченко, в 2025 году завод сможет выпустить только два таких лайнера. КАЗ сталкивается с нехваткой рабочей силы, предприятию нужны около 2,5 тысяч рабочих. Об этом сообщает Inkazan.ru.

Уточнения

Модерниза́ция (от англ. modern — современный, передовой, обновлённый) — непрерывный и бесконечный процесс обновления объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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