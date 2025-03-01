Болгары требуют прозрачности: бойкот банков и магазинов продолжается

Бойкот продуктовых магазинов в Болгарии теперь охватывает и банковский сектор, сообщает EADaily.
Протестующие призывают граждан воздерживаться от банковских операций: не снимать и не вносить деньги, не делать переводы и платежи. Об этом сообщает радиостанция Rador Radio Romania.
Основные требования протестующих — разобраться с банковскими комиссиями.
По данным Национального налогового агентства Болгарии, недавний бойкот сетевых магазинов, состоявшийся 20 февраля, привёл к снижению товарооборота супермаркетов на более чем 4%. Однако 13 февраля падение составило уже 28%.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Георги Тахов отметил, что бойкот оказал заметное влияние на поставки основных продуктов питания. Вскоре ожидается доработка законопроекта о регулировании цен в торговых сетях, который будет представлен всем заинтересованным сторонам в течение 10 дней.
Бойко́т (англ. boycott) — форма политической и экономической борьбы, предполагает полное или частичное прекращение отношений с отдельным лицом, организацией, предприятием, например, отказ наниматься на работу, покупать продукцию данного предприятия и так далее — любое прекращение отношений с кем-либо в знак протеста против чего-либо.
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