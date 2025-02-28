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Последний звонок: Skype уступает место Microsoft Teams

1:35
Экономика

5 мая Skype завершит свою миссию. Microsoft закроет этот сервис интернет-звонков, который два десятилетия был платформой международного общения.

компьютер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
компьютер

Закрытии Skype позволит Microsoft сосредоточиться на сервисе Teams. В начале 2000-х годов Skype был одним из первых сервисов видеосвязи и достиг такой популярности, что даже стал глаголом: пользователи "звонили" по Skype аналогично "гуглению" в Google. Однако в последние годы Skype испытывал трудности в конкурентной борьбе с более современными и удобными альтернативами, такими как Zoom и Slack от Salesforce, частично из-за устаревшей технологии, менее подходящей для смартфонов.

Microsoft приобрела Skype в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов, когда у сервиса было около 150 миллионов активных пользователей. К 2020 году это число сократилось до примерно 23 миллионов, несмотря на временный рост во время пандемии. Microsoft неоднократно пыталась интегрировать Skype в свои инструменты, но столкнулась с сильной конкуренцией от таких приложений, как FaceTime и Google Hangouts.

Компания подтвердила, что Skype сыграл важную роль в формировании современных коммуникационных средств. Пользователи могут перейти на Teams, используя свои существующие учетные данные, чаты и контакты будут перенесены автоматически, пишет The Guardian.

Уточнения

Skype — бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым исходным кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через сеть Интернет между компьютерами (IP-телефония), опционально используя технологии пиринговых сетей, а также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны по всему миру.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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