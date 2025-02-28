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В Великобритании каждый пятый врач общей практики планирует сменить профессию

1:28
Экономика

По данным нового опроса Британской медицинской ассоциации (BMA), каждый пятый врач общей практики в Англии планирует сменить профессию.

Врач за работой
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Врач за работой

 Доктор Стив Тейлор, практикующий в Манчестере, отметил, что некоторые квалифицированные врачи становятся водителями Uber, чтобы свести концы с концами. Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдаются недостаточное финансирование и тенденция не нанимать новых терапевтов  

Доктор Тейлор охарактеризовал ситуацию как "кризисную" и выразил опасения по поводу создания двухуровневой системы здравоохранения, где частные клиники будут переманивать врачей.

По данным опроса BMA, 47% врачей планируют изменить свою карьеру, рассматривая работу вне Национальной службы здравоохранения (43%), возможность трудоустройства за границей (40%) и полномасштабный выход из сферы здравоохранения (38%).

Доктор Марк Стегглс, председатель комитета Британской медицинской ассоциации (BMA), заявил, что текущая ситуация с перегрузкой Национальной службы здравоохранения ставит под угрозу доступ пациентов к необходимой медицинской помощи.

Правительство выделяет дополнительные средства для врачей общей практики и пытается решить проблему с наймом персонала через программы возмещения расходов на дополнительные должности (ARRS), пишет news.sky.

Уточнения

Клиника — лечебное учреждение, в котором наряду со стационарным лечением больных ведётся учебная и научная работа.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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