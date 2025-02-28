Ночной клуб ищет сотрудников: зарплата до 500 тысяч рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ночной клуб в Тюмени объявил о наборе сотрудников. В предложении на сайте hh.ru указано, что от кандидатов требуется умение создавать приятную атмосферу для гостей и поддерживать с ними беседы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jess Royer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Интерьер клуба

Работодатель предлагает обучение танцам и пластике, а также помощь с жильем и переездом для иногородних сотрудников, пишет nashgorod.ru.

Заработная плата варьируется от 250 до 500 тысяч рублей в месяц, с регулярными выплатами три раза в неделю, приличными чаевыми и высоким процентом от личных продаж. График работы гибкий, что позволяет легко совмещать его с учебой или другой работой. Работодатель гарантирует полную конфиденциальность и безопасность для сотрудников.

Кроме вакансий для официантов, также требуется администратор с зарплатой от 100 тысяч рублей, который будет встречать гостей, консультировать их по услугам заведения, вести документы и работать с кассой, а также хостес с зарплатой от 80 тысяч рублей.

Уточнения

Хо́стес — лицо компании, задачей которого является встреча гостей в ресторанах, отелях, на больших выставках и конференциях.





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