Ночной клуб ищет сотрудников: зарплата до 500 тысяч рублей

Ночной клуб в Тюмени объявил о наборе сотрудников. В предложении на сайте hh.ru указано, что от кандидатов требуется умение создавать приятную атмосферу для гостей и поддерживать с ними беседы.
Работодатель предлагает обучение танцам и пластике, а также помощь с жильем и переездом для иногородних сотрудников, пишет nashgorod.ru.
Заработная плата варьируется от 250 до 500 тысяч рублей в месяц, с регулярными выплатами три раза в неделю, приличными чаевыми и высоким процентом от личных продаж. График работы гибкий, что позволяет легко совмещать его с учебой или другой работой. Работодатель гарантирует полную конфиденциальность и безопасность для сотрудников.
Кроме вакансий для официантов, также требуется администратор с зарплатой от 100 тысяч рублей, который будет встречать гостей, консультировать их по услугам заведения, вести документы и работать с кассой, а также хостес с зарплатой от 80 тысяч рублей.
Хо́стес — лицо компании, задачей которого является встреча гостей в ресторанах, отелях, на больших выставках и конференциях.
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