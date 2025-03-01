Российские деньги не станут пластиковыми: ЦБ разъяснил преимущества бумажных банкнот

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России ответил на вопросы граждан о пластиковых банкнотах и том, почему они не появятся в стране. Причина проста: российский климат не подходит для пластика. Об этом пишет "Парламентская газета".

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Холод не терпит пластика

Пластиковые купюры хороши для тропиков, где высокая влажность, но не для русских морозов.

Бумажные деньги лучше выдерживают низкие температуры и остаются удобными в эксплуатации.

ЦБ уверен: пластиковые банкноты в России не нужны.

Почему пластик не спасёт от подделок?

Помимо климатических факторов, пластиковые банкноты имеют меньше защитных элементов. В отличие от бумаги, у них нет водяных знаков, защитной нити и волокон, которые делают фальшивки легко узнаваемыми.

Как продлить жизнь бумажным деньгам?

Чтобы сделать купюры долговечнее, ЦБ уже использует современные технологии:

Полимерные пропитки защищают от износа

Лаковое покрытие делает банкноты устойчивыми к загрязнениям

Современные методы защиты помогают в борьбе с подделками

Что дальше?

Банк России делает ставку на качественные бумажные банкноты, а не на пластиковые аналоги. Пока пластик завоёвывает тропики, в России остаются верны традициям — и морозостойкости.

Уточнения

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