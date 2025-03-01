Российские деньги не станут пластиковыми: ЦБ разъяснил преимущества бумажных банкнот

Банк России ответил на вопросы граждан о пластиковых банкнотах и том, почему они не появятся в стране. Причина проста: российский климат не подходит для пластика. Об этом пишет "Парламентская газета".
Помимо климатических факторов, пластиковые банкноты имеют меньше защитных элементов. В отличие от бумаги, у них нет водяных знаков, защитной нити и волокон, которые делают фальшивки легко узнаваемыми.
Чтобы сделать купюры долговечнее, ЦБ уже использует современные технологии:
Что дальше?
Банк России делает ставку на качественные бумажные банкноты, а не на пластиковые аналоги. Пока пластик завоёвывает тропики, в России остаются верны традициям — и морозостойкости.
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) - особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.
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