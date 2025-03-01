Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
PlayStation на колёсах: Kia EV4 дарит новые ощущения за рулём
Финики против гипертонии: как сладкий суперфуд может помочь вашему сердцу
Неожиданная связь: какие продукты провоцируют рак толстой кишки
Чистота, которая вредит: как стерильная среда космической станции влияет на иммунитет
Забудьте о сухости кожи после долгого перелёта! Мы знаем, как вернуть лицо к жизни
Олеся Железняк рассказала, как озвучивала Печаль в мультфильме Головоломка
Квадратные метры в Петербурге на вес золота: как выросли цены на жилье
Новый сверхпрочный сплав: не боится даже экстремального нагрева
Почему в 60 одни выглядят на 40, а другие — нет? Виновник шокирует, но все исправимо

Российские деньги не станут пластиковыми: ЦБ разъяснил преимущества бумажных банкнот

1:23
Экономика

Банк России ответил на вопросы граждан о пластиковых банкнотах и том, почему они не появятся в стране. Причина проста: российский климат не подходит для пластика. Об этом пишет "Парламентская газета".

Деньги
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги

Холод не терпит пластика

  • Пластиковые купюры хороши для тропиков, где высокая влажность, но не для русских морозов.
  • Бумажные деньги лучше выдерживают низкие температуры и остаются удобными в эксплуатации.
  • ЦБ уверен: пластиковые банкноты в России не нужны.

Почему пластик не спасёт от подделок?

Помимо климатических факторов, пластиковые банкноты имеют меньше защитных элементов. В отличие от бумаги, у них нет водяных знаков, защитной нити и волокон, которые делают фальшивки легко узнаваемыми.

Как продлить жизнь бумажным деньгам?

Чтобы сделать купюры долговечнее, ЦБ уже использует современные технологии:

  • Полимерные пропитки защищают от износа
  • Лаковое покрытие делает банкноты устойчивыми к загрязнениям
  • Современные методы защиты помогают в борьбе с подделками

Что дальше?

Банк России делает ставку на качественные бумажные банкноты, а не на пластиковые аналоги. Пока пластик завоёвывает тропики, в России остаются верны традициям — и морозостойкости.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) - особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску
Красота и стиль
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Чистота, которая вредит: как стерильная среда космической станции влияет на иммунитет
Забудьте о сухости кожи после долгого перелёта! Мы знаем, как вернуть лицо к жизни
Олеся Железняк рассказала, как озвучивала Печаль в мультфильме Головоломка
Квадратные метры в Петербурге на вес золота: как выросли цены на жилье
Новый сверхпрочный сплав: не боится даже экстремального нагрева
Российские деньги не станут пластиковыми: ЦБ разъяснил преимущества бумажных банкнот
Почему в 60 одни выглядят на 40, а другие — нет? Виновник шокирует, но все исправимо
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Как эффективно размножить клубнику: 4 проверенных способа
Стиральная машина испортит вашу одежду и здоровье, если забыть об этой детали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.