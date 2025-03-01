Железная лихорадка: крупнейшее месторождение Гвинеи может обрушить цены на мировом рынке

В Гвинее началась добыча железной руды на одном из самых богатых месторождений мира — Симанду. Разработка ведется крупнейшими международными игроками, а первые поставки ожидаются уже к концу 2025 года. Об этом сообщает болгарское онлайн-издание Money со ссылкой на Mining. com.
Китайские металлургические гиганты, такие как Baosteel, уже инвестируют в разработку. Основные поставки пойдут именно в Китай, который стремится снизить свою зависимость от Австралийских руд.
Эти инвестиции позволят сделать поставки максимально эффективными и конкурентоспособными.
Австралия, долгое время бывшая ведущим поставщиком руды, теперь сталкивается с новой конкуренцией. Увеличение объемов поставок из Гвинеи может снизить цены на руду и заставить австралийские компании искать новые рынки или делать ставку на экологичную сталь.
Гвинейский проект становится ключевым игроком на мировом рудном рынке. Удастся ли Австралии адаптироваться к новой реальности или ей придется уступить позиции Китаю? Эксперты считают, что эпоха монополии австралийской руды подходит к концу, и нас ждет большой передел металлургической индустрии.
Кто станет главным поставщиком руды в мире? Китай уже знает ответ!
Гвине́я официальное название: Гвине́йская Респу́блика, также Гвине́я-Кона́кри - государство в Западной Африке. Граничит на севере с Сенегалом, на севере и северо-востоке с Мали, на востоке с Кот-д'Ивуаром, на юге с Либерией, на юго-западе с Сьерра-Леоне, на северо-западе с Гвинея-Бисау. С запада омывается Атлантическим океаном. Столица — Конакри.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!