Железная лихорадка: крупнейшее месторождение Гвинеи может обрушить цены на мировом рынке

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Гвинее началась добыча железной руды на одном из самых богатых месторождений мира — Симанду. Разработка ведется крупнейшими международными игроками, а первые поставки ожидаются уже к концу 2025 года. Об этом сообщает болгарское онлайн-издание Money со ссылкой на Mining. com.

Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ металл

Железо нового уровня: в чем особенность руды Симанду?

Запасы — 2,4 млрд тонн, из которых 65% чистого железа

Годовой потенциал добычи — 120 млн тонн

Стоимость сырья оценивается в $264 млрд

Китайские металлургические гиганты, такие как Baosteel, уже инвестируют в разработку. Основные поставки пойдут именно в Китай, который стремится снизить свою зависимость от Австралийских руд.

Логистический вызов: как будут транспортировать руду?

620 км железнодорожных путей для перевозки руды к портам

Специальный глубоководный порт для отгрузки сырья

Судна для морской перегрузки для оптимизации логистики

Эти инвестиции позволят сделать поставки максимально эффективными и конкурентоспособными.

Глобальные последствия: удар по Австралии?

Австралия, долгое время бывшая ведущим поставщиком руды, теперь сталкивается с новой конкуренцией. Увеличение объемов поставок из Гвинеи может снизить цены на руду и заставить австралийские компании искать новые рынки или делать ставку на экологичную сталь.

Что дальше?

Гвинейский проект становится ключевым игроком на мировом рудном рынке. Удастся ли Австралии адаптироваться к новой реальности или ей придется уступить позиции Китаю? Эксперты считают, что эпоха монополии австралийской руды подходит к концу, и нас ждет большой передел металлургической индустрии.

Кто станет главным поставщиком руды в мире? Китай уже знает ответ!

Уточнения

Гвине́я официальное название: Гвине́йская Респу́блика, также Гвине́я-Кона́кри - государство в Западной Африке. Граничит на севере с Сенегалом, на севере и северо-востоке с Мали, на востоке с Кот-д'Ивуаром, на юге с Либерией, на юго-западе с Сьерра-Леоне, на северо-западе с Гвинея-Бисау. С запада омывается Атлантическим океаном. Столица — Конакри.





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