Переговоры с США способствуют укреплению рубля

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 15%, что признано лучшим результатом среди мировых валют.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Об этом сообщает сайт aif.ru со ссылкой на информацию Bloomberg. В публикации утверждается, что рост рубля сделал его самой успешной валютой года. Укрепление российской валюты связано с переговорами между Россией и США, в то время как цены на акции и объемы торговли на российских рынках также демонстрируют рост.

Ранее сообщалось, что международные инвесторы активно ищут способы обхода антироссийских санкций для покупки российских активов на фоне этих переговоров.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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