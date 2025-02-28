Гигант атомной энергетики: в Китае строят самый мощный ядерный реактор третьего поколения

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай официально начал строительство нового атомного реактора на АЭС Луфен в провинции Гуандун. Проект использует технологии третьего поколения и призван увеличить долю чистой энергии в энергобалансе страны. Об этом сообщает болгарский интернет-ресурс Kaldata со ссылкой на China Daily.

Фото: flickr.com by Peretzp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС

Технические характеристики реактора

Используется реактор под давлением CAP1000, который основан на цифровых технологиях и автоматизированной сварке.

После ввода в эксплуатацию АЭС Луфен сможет вырабатывать 52 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год.

Новая станция позволит сэкономить 15,77 млн тонн угля ежегодно и сократить выбросы CO₂ на 42,69 млн тонн.

Как Китай развивает атомную энергетику?

В планах — строительство шести реакторов, два из которых уже возводятся.

В новых блоках применяется технология Hualong One, разработанная в Китае.

Власти Китая продолжают курс на замещение угольной энергетики атомной.

Что это значит для Китая?

Увеличение доли чистой энергии в энергосистеме страны.

Снижение зависимости от угля, что уменьшит загрязнение воздуха.

Развитие ядерных технологий, которые позволят Китаю стать лидером атомной энергетики.

Вывод: запуск новых ядерных реакторов в Китае — это шаг к экологичному будущему, который поможет стране уменьшить выбросы и обеспечить стабильное электроснабжение.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).



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