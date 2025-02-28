Гигант атомной энергетики: в Китае строят самый мощный ядерный реактор третьего поколения

Китай официально начал строительство нового атомного реактора на АЭС Луфен в провинции Гуандун. Проект использует технологии третьего поколения и призван увеличить долю чистой энергии в энергобалансе страны. Об этом сообщает болгарский интернет-ресурс Kaldata со ссылкой на China Daily.
Вывод: запуск новых ядерных реакторов в Китае — это шаг к экологичному будущему, который поможет стране уменьшить выбросы и обеспечить стабильное электроснабжение.
А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).
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