Сенатор Сергей Митин заявил, что объем добычи рыбы в России снизился на 6%, а производство сократилось на 5%. Тем не менее, объем переработанной продукции растет. Об этом сообщил "Парламентская газета".
По словам сенатора, объективных причин для снижения добычи нет, однако это не повлияло на производство рыбной продукции.
В январе 2025 года Минсельхоз России подписал приказ о временном запрете на промышленный вывоз тихоокеанской сельди. Ограничения вступят в силу с июня по сентябрь 2025 года.
Эта мера направлена на снижение прилова рыб корфо-карагинской популяции и сохранение биоресурсов.
Эксперты считают, что снижение добычи не приведет к дефициту, так как переработка рыбы продолжается. Однако возможны изменения цен в зависимости от динамики спроса.
Вывод: рыбная отрасль России претерпевает изменения — добыча снижается, но производство переработанной продукции увеличивается, а власти вводят меры по регулированию рынка.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики Российской Федерации — России.
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