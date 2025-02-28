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Вылов падает, переработка растет — что происходит с рыбной отраслью?

1:27
Экономика

Сенатор Сергей Митин заявил, что объем добычи рыбы в России снизился на 6%, а производство сократилось на 5%. Тем не менее, объем переработанной продукции растет. Об этом сообщил "Парламентская газета".

Мойва
Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мойва

Почему падает вылов рыбы?

По словам сенатора, объективных причин для снижения добычи нет, однако это не повлияло на производство рыбной продукции.

  • Производство рыбного филе выросло на 5%
  • Рыбного фарша стало больше
  • Выпуск мороженого рыбного мяса увеличился на 10-13%

Минсельхоз вводит новые ограничения

В январе 2025 года Минсельхоз России подписал приказ о временном запрете на промышленный вывоз тихоокеанской сельди. Ограничения вступят в силу с июня по сентябрь 2025 года.

Эта мера направлена на снижение прилова рыб корфо-карагинской популяции и сохранение биоресурсов.

Что будет с ценами на рыбу?

Эксперты считают, что снижение добычи не приведет к дефициту, так как переработка рыбы продолжается. Однако возможны изменения цен в зависимости от динамики спроса.

Вывод: рыбная отрасль России претерпевает изменения — добыча снижается, но производство переработанной продукции увеличивается, а власти вводят меры по регулированию рынка.

Уточнения

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики Российской Федерации — России.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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