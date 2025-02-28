Бизнес Мексики отказывается от Starlink: Карлос Слим выбирает собственные технологии

Крупнейшая телекоммуникационная компания Латинской Америки América Móvil, принадлежащая мексиканскому миллиардеру Карлосу Слиму, объявила о прекращении сотрудничества со Starlink Илона Маска.
Как сообщает агентство EADaily со ссылкой на Mexico Daily Post, причиной разрыва стала напряженность в отношениях между двумя магнатами, а также изменение стратегического подхода компании.
Карлос Слим сделал стратегический выбор, отдав предпочтение собственной инфраструктуре вместо услуг Starlink. Для Илона Маска это означает серьезные потери в регионе, где он рассчитывал на расширение своей спутниковой сети.
Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star - "звезда" и англ. link - "соединение, связь") — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).
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