Бизнес Мексики отказывается от Starlink: Карлос Слим выбирает собственные технологии

Крупнейшая телекоммуникационная компания Латинской Америки América Móvil, принадлежащая мексиканскому миллиардеру Карлосу Слиму, объявила о прекращении сотрудничества со Starlink Илона Маска.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

Как сообщает агентство EADaily со ссылкой на Mexico Daily Post, причиной разрыва стала напряженность в отношениях между двумя магнатами, а также изменение стратегического подхода компании.

Почему América Móvil отказывается от Starlink?

Слим инвестирует 22 миллиарда долларов в развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры, снижая зависимость от спутниковых технологий Маска.

Политическая напряженность — Starlink стал частью антимексиканской риторики Дональда Трампа.

Конфликт между миллиардерами — Маск намекнул на возможные связи Слима с криминальными структурами.

Что это значит для Starlink?

Потеря крупного партнера в Латинской Америке может ударить по бизнесу Маска.

Starlink рассчитывал на долгосрочное сотрудничество, но теперь вынужден искать новые рынки.

América Móvil станет сильным конкурентом на рынке спутниковой связи.

Вывод

Карлос Слим сделал стратегический выбор, отдав предпочтение собственной инфраструктуре вместо услуг Starlink. Для Илона Маска это означает серьезные потери в регионе, где он рассчитывал на расширение своей спутниковой сети.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star - "звезда" и англ. link - "соединение, связь") — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).



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