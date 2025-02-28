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Бизнес Мексики отказывается от Starlink: Карлос Слим выбирает собственные технологии

Экономика

Крупнейшая телекоммуникационная компания Латинской Америки América Móvil, принадлежащая мексиканскому миллиардеру Карлосу Слиму, объявила о прекращении сотрудничества со Starlink Илона Маска.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

Как сообщает агентство EADaily со ссылкой на Mexico Daily Post, причиной разрыва стала напряженность в отношениях между двумя магнатами, а также изменение стратегического подхода компании.

Почему América Móvil отказывается от Starlink?

  • Слим инвестирует 22 миллиарда долларов в развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры, снижая зависимость от спутниковых технологий Маска.
  • Политическая напряженность — Starlink стал частью антимексиканской риторики Дональда Трампа.
  • Конфликт между миллиардерами — Маск намекнул на возможные связи Слима с криминальными структурами.

Что это значит для Starlink?

  • Потеря крупного партнера в Латинской Америке может ударить по бизнесу Маска.
  • Starlink рассчитывал на долгосрочное сотрудничество, но теперь вынужден искать новые рынки.
  • América Móvil станет сильным конкурентом на рынке спутниковой связи.

Вывод

Карлос Слим сделал стратегический выбор, отдав предпочтение собственной инфраструктуре вместо услуг Starlink. Для Илона Маска это означает серьезные потери в регионе, где он рассчитывал на расширение своей спутниковой сети.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star - "звезда" и англ. link - "соединение, связь") — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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