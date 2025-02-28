123 259 рублей: в России озвучили данные по средней зарплате медиков

Министр здравоохранения Михаил Мурашко озвучил данные по средней зарплате медработников.
123 259 рублей по России. Именно о такой сумме отчитался министр. Однако дефицит врачей в стране составляет 23 000 человек, а средний медицинский персонал не хватает на 63 500 мест, сообщает argumenti.ru.
На встрече с министром представитель крымских коммунистов Сергей Богатыренко выразил сомнение в представленных данных и задал вопрос о подтверждении этой статистики крымскими медиками, охарактеризовав информацию как "интересную".
Богатыренко предложил, что при подсчете средней заработной платы следует учитывать минимальные зарплаты, а не средние по медицинским учреждениям, поскольку министр Мурашко упомянул, что в некоторых больницах административный аппарат составляет до 60 процентов от численности сотрудников. Это, по мнению Богатыренко, является причиной завышенных средних зарплат.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
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