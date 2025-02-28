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9-часовой рабочий день вместо 8-часового: в Госдуме раскрыли секрет нового законопроекта

1:13
Экономика

Законопроект Минэкономразвития, который предлагает удвоить допустимые часы переработок, может усилить эксплуатацию работников, заявила в беседе с RTVI член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

По её словам, этот законопроект не был согласован с Государственно-правовым управлением (ГПУ) администрации президента.

В настоящее время переработки в России ограничены 120 часами в год, и оплачиваются они в полуторном размере за первые два часа и в двойном — за следующие часы. Новые поправки могут увеличить количество переработок до 240 часов в год, при этом первые 120 часов будут оплачиваться в полуторном размере, а все последующие — в двойном.

Бессараб отметила, что если посчитать по производственному календарю на 2025 год, это фактически означает девятичасовой рабочий день, что может привести к усилению эксплуатации работников.

По её мнению, проблему с кадрами и повышением эффективности можно решить и другими способами, такими как модернизация оборудования и автоматизация процессов.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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