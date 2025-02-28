Вместо блинов — фальшивые акции: как не попасться на удочку мошенников в Масленицу

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В 2025 году киберпреступники впервые использовали тему Масленицы для обмана россиян, сообщают "Известия" со ссылкой на старшего аналитика компании F6 Марию Синицыну.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Мошенники создали фальшивые сайты, которые используют визуальные образы, связанные с праздником, и обещают бонусы в честь Масленицы. Для получения этих бонусов, жертвам предлагается ввести свои личные данные — имя, фамилию и номер телефона.

Как только данные введены, на номер жертвы поступает звонок от мошенника, который представляется персональным менеджером и предлагает внести депозит для покупки акций.

Синицына подчеркнула, что это новая тактика мошенников, которая использует популярность праздников для создания доверия у потенциальных жертв.

Уточнения

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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