Вместо блинов — фальшивые акции: как не попасться на удочку мошенников в Масленицу

В 2025 году киберпреступники впервые использовали тему Масленицы для обмана россиян, сообщают "Известия" со ссылкой на старшего аналитика компании F6 Марию Синицыну.
Мошенники создали фальшивые сайты, которые используют визуальные образы, связанные с праздником, и обещают бонусы в честь Масленицы. Для получения этих бонусов, жертвам предлагается ввести свои личные данные — имя, фамилию и номер телефона.
Как только данные введены, на номер жертвы поступает звонок от мошенника, который представляется персональным менеджером и предлагает внести депозит для покупки акций.
Синицына подчеркнула, что это новая тактика мошенников, которая использует популярность праздников для создания доверия у потенциальных жертв.
Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
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