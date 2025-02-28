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Украина конфисковала активы Татнефти: десятки АЗС и нефтебаз перешли государству

0:49
Экономика

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции страны о конфискации активов российской нефтяной компании "Татнефть". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского ведомства.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

В рамках решения государству передаются активы ПАО "Татнефть имени В. Д. Шашина", включая 100% долю в "Татнефть-АЗС-Украина".

Кроме того, Украина получает 92,98% акций компании "Харьков-капитал" и 88,97% фирмы "Полтава-капитал". Эти организации управляют нефтебазами, автозаправочными станциями, бензовозами и другими объектами в Харьковской и Полтавской областях.

Уточнения

ПАО «Татне́фть» — российская нефтяная компания. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина. Штаб-квартира — в Альметьевске (Татарстан).
 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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