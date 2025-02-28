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Нужна ли нам единая платёжка за ЖКУ: взгляд эксперта

1:54
Экономика

Сергей Сергеев, эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ, прокомментировал предложение Минстроя России рассмотреть возвращение к единой квитанции за коммунальные услуги.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Он отметил, что в настоящее время уже существует единый платежный документ (ЕПД), который применяется во многих регионах, включая Москву. Этот документ включает все коммунальные услуги, но остается вопрос о том, собирается ли Минстрой вводить какие-либо изменения, связанные с обязательным использованием единой квитанции, пишет Moneytimes.ru.

Сергей подчеркнул, что хотя в законодательстве нет обязательного требования о выдаче единых квитанций, на практике многие регионы, включая Москву и Подмосковье, уже имеют расчетные центры, которые собирают платежи за коммунальные услуги и выставляют счета. Большинство управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций подключены к централизованным системам, предоставляя жильцам единые платежные документы. Хотя не все управляющие компании работают идеально, в целом система функционирует.

Что касается введения единой квитанции, эксперт выразил сомнение в целесообразности создания нового расчетного центра, который мог бы выступать посредником. Он также отметил, что это может привести к дополнительным расходам для жильцов и увеличению числа посредников в расчетах, что не уменьшит финансовую нагрузку на граждан.

На вопрос о влиянии единой квитанции на качество коммунальных услуг, Сергеев сказал, что не ожидает негативных последствий. Он считает, что даже если такая система будет внедрена, существующие механизмы расчетов с ресурсоснабжающими организациями останутся прежними, что не должно повлиять на качество предоставляемых услуг.

Уточнения

Квита́нция (лат. quitantia; фр. quittance; нем. quittung) — расписка в приёме денежных средств, каких-либо документов или материальных ценностей, является бланком строгой отчётности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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