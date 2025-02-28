Разрыв в 27 тысяч рублей: где пенсионеры получают больше в России

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пенсионеры на юге России получают выплаты в 2,3 раза ниже, чем на Севере, с разницей в 27 тысяч рублей между регионами с наибольшими и наименьшими пенсиями.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

На начало 2025 года самые высокие пенсии по старости на Чукотке составляют 47 тысяч рублей, в то время как в Кабардино-Балкарии пожилые люди получают в среднем 20 тысяч рублей. В среднем по стране размер пенсии составляет 25 тысяч рублей, пишут "Известия".

К регионам с высокими выплатами относятся:

Ненецкий автономный округ

Магаданская область

Камчатский край

Ямало-Ненецкий автономный округ

Наиболее низкие пенсии наблюдаются в:

Дагестане

Карачаево-Черкесии

Калмыкии

Крыму

Разница в пенсиях объясняется уровнями зарплат до выхода на пенсию. На Севере люди обычно зарабатывают больше благодаря работе в отраслях, связанных с полезными ископаемыми, а также получают северные надбавки. На юге же выше плотность населения и, соответственно, уровень безработицы.

Директор научно-исследовательского центра ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский отметил, что жизнь в южных регионах дешевле из-за более низких цен на продукты и отсутствия необходимости переплачивать за отопление.

Даже в самых богатых регионах средняя пенсия не превышает 50 тысяч рублей. Чтобы получать такую сумму, нужно проработать как минимум 29 лет, зарабатывая при этом 10 пенсионных баллов ежегодно. В 2025 году для получения 10 баллов необходимо зарабатывать в среднем 230 тысяч рублей в месяц.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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