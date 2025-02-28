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Скандий из шлама: Русал инвестирует в производство редкоземельных металлов

1:30
Экономика

Компания "Русал" объявила о планах запуска нового производства в Свердловской области, где из шлама будут вырабатывать оксид скандия, один из редкоземельных металлов, для последующей продажи в США.

Буровые работы на золодобывающей шахте, месторождение Рывеем
Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буровые работы на золодобывающей шахте, месторождение Рывеем

Новый участок по производству оксида скандия появится на действующем заводе в Краснотурьинске, который недавно начал использовать технологии искусственного интеллекта. Запуск нового производства запланирован на конец текущего года, с мощностью в 1550 кг в год.

По информации из пресс-релиза, проект позволит "Русалу" занять одну из ведущих позиций на мировом рынке оксида скандия, объем которого составляет всего 20-25 тонн в год. Скандий, в основном выпускаемый в виде оксида (Sc2O3), применяется в различных отраслях, таких как микроэлектроника, энергетика и оборонная промышленность.

"Русал" уже проявил себя как первопроходец в разработке алюминиево-скандиевых сплавов, которые используются для создания легких изделий в гражданском судостроении, вагоностроении и 3D-печати высокотехнологичных протезов. В качестве сырья для нового производства будут использовать отходы с Богословского алюминиевого завода.

Инвестиции в проект составят около 500 миллионов рублей, а в будущем мощность могут увеличить до 19 тонн в год, пишет ТАСС.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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