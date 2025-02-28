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Дачная амнистия: что нужно знать при регистрации дома в СНТ

2:01
Экономика

Оксана Васильева, кандидат юридических наук и доцент Финансового университета, юрист Московского союза садоводов, обсудила сложную ситуацию, когда жилой дом на земельном участке не соответствует нормам по удаленности от границ соседних участков. 

Дача
Фото: Creative Commons Attribution 3.0 Unported by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дача

В интервью MoneyTimes.ru она отметила, что если соседи начнут возражать против такого строительства, это может привести к серьезным проблемам, которые придется решать через суд. Сложность вопросов зависит от времени постройки дома и наличия необходимых разрешений. 

Ключевыми факторами, влияющими на исход дела, являются наличие разрешения на строительство и ввод дома в эксплуатацию. В некоторых случаях дом может быть признан самовольной постройкой, что может повлечь его снос. Однако все зависит от документов на дом и наличия возражений от соседей.

Васильева привела пример, когда собственник построил дом вплотную к границе соседнего участка и ждал разрешения от соседей. Хотя администрация изначально заявила о нарушении, в суде муниципалитет не имел претензий к собственнику, и суд признал дом законным, несмотря на замечания о несоответствии требованиям пожарной безопасности.

Что касается домов на свайных фундаментах, Васильева отметила, что если есть разрешение на строительство и соблюдены все нормы, дом не снесут. Однако дачная амнистия не гарантирует автоматического признания прав собственности, и дом может быть признан незаконным без соответствующего разрешения.

Она также рассказала, что такие объекты могут считаться капитальными, если они введены в эксплуатацию и зарегистрированы.

Процесс регистрации включает получение разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию, присвоение адреса и регистрацию в Росреестре, что можно сделать через МФЦ, включая электронные формы.

Уточнения

Дачная амнистия — условное название Федерального закона Российской Федерации от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», вступившего в силу 1 сентября 2006 года.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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