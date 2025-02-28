Мировые гиганты: 10 крупнейших оборонных бюджетов 2024 года

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году США потратили почти 1 триллион долларов на оборону, что составляет 3,4% от их валового внутреннего продукта (ВВП).

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Для сравнения, страны НАТО в Европе и Канада тратили в среднем 2% ВВП на оборону. В то время как военные расходы НАТО сократились после окончания холодной войны, расходы России выросли на 227% с 2000 года, а Китая — на 566%.

Согласно данным Международного института стратегических исследований, крупнейшие оборонные бюджеты в 2024 году выглядят следующим образом:

1. США — 968 миллиардов долларов.

2. Китай — 235 миллиардов долларов.

3. Россия — 145,9 миллиарда долларов.

4. Германия — 86 миллиардов долларов.

5. Великобритания — 81,1 миллиарда долларов.

6. Индия — 74,4 миллиарда долларов.

7. Саудовская Аравия — 71,7 миллиарда долларов.

8. Франция — 64 миллиарда долларов.

9. Япония — 53 миллиарда долларов.

10. Южная Корея — 43,9 миллиарда долларов.

Траты США составляют сумму, равную бюджетам 12 других стран вместе. В последние годы пять основных подрядчиков получают 86% расходов Пентагона, в то время как в конце холодной войны таких подрядчиков было больше, и они в сумме занимали только 6% бюджета.

Китай занимает второе место с бюджетом в 235 миллиардов долларов, что эквивалентно 477 миллиардам долларов с учетом паритета покупательной способности. В Китае активно модернизируют армию, и у страны уже есть 600 ядерных боеголовок.

Россия занимает третье место с оборонным бюджетом в 146 миллиардов долларов, что составляет 6% ее ВВП. В пересчете на реальную покупательную способность этот бюджет достигает 461 миллиарда долларов, а ядерный арсенал страны составляет 5000 боеголовок, что сопоставимо с арсеналом США, пишет visualcapitalist.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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