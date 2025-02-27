Украинская ДТЭК заключит контракты на поставку СПГ из США

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинская частная газовая компания ДТЭК ожидает, что в следующем месяце будут подписаны долгосрочные контракты на импорт газа с американской компанией Venture Global или Cheniere Energy.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Генеральный директор отметил, что основная цель заключается в том, чтобы расширить экспорт за пределы Украины, включая Венгрию, Польшу и Словакию.

Торговое подразделение ДТЭК уже заключило контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) на срок от 10 до 20 лет. В рамках этого контракта газ будет импортироваться в украинские хранилища, а затем по трубопроводу поставляться на запад, пишет mandiner.

Стоит отметить, что эта крупнейшая частная энергетическая компания Украины только начала импорт американского СПГ через греческий терминал после решения Киева прекратить поставки российского газа в Европу.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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