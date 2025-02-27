Будущее без дохода? Из-за ИИ значительно сократится количество рабочих мест

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Нуриэль Рубини (США) утверждает, что искусственный интеллект (ИИ) приведет не только к росту богатства, но и к массовым потерям рабочих мест, которые могут достигнуть 80% в ряде сфер.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Роботы

Для сохранения экономической активности и предотвращения социальных волнений, он прогнозирует внедрение всеобщего базового дохода (UBI), который заменит существующие социальные пособия. При этом ИИ будет облагаться налогом для покрытия этих расходов.

Рубини считает, что через 20 лет количество рабочих мест существенно сократится, так как ИИ устранит необходимость в рутинной работе. Люди будут стремиться к образу жизни с целью, с акцентом на здоровье, как психическом, так и физическом.

Закон Амара, сформулированный исследователем Роем Амарой в 1970-х, указывает на то, что мы переоцениваем краткосрочные эффекты технологий и недооценим долгосрочные. ИИ — яркий пример этого, поскольку ожидание его способности превзойти человека в знаниях существует с 1960-х, но реальные изменения будут происходить только к 2030 году.

Восточная Азия, особенно Китай, демонстрирует, как быстро происходит автоматизация. В Китае число промышленных роботов уже приближается к 2 миллионам, а уровень автоматизации в некоторых отраслях превышает 90%. Например, электрические транспортные средства производятся с высокой скоростью за счет новых технологий.

Основатель Facebook* Марк Цукерберг сообщил о возможности замены инженеров программного обеспечения ИИ уже в этом году, отмечая, что большая часть кода будет создана ИИ.

Рубини также поддерживает теории футуролога Питера Диамантиса, который утверждает, что в будущем мы сможем удовлетворить основные потребности каждого человека на планете, однако скептики заявляют, что неравенство в обществе с годами только увеличится, пишет pronews.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

Уточнения

Инжене́р (фр. ingénieur ← от лат. ingenium — способности, изобретательность) — специалист, осуществляющий инженерную деятельность.Инженеры вовлечены, как правило, во все процессы жизненного цикла технических устройств, являющихся предметом инженерного дела, включая прикладные исследования, планирование, проектирование, конструирование, разработку технологии изготовления (сооружения) и т.д.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.