Дорого и амбициозно: Румыния и Сербия строят новую дорогу за 2 миллиарда евро

Румыния и Сербия договорились о строительстве новой автомагистрали, которая соединит два государства. Длина дороги составит 73 километра, а общая стоимость проекта приближается к 2 миллиардам евро. Об этом сообщает EADaily.
В настоящее время идет процесс отбора подрядчиков — заявки подали около десяти компаний. Однако экономисты выражают сомнения по поводу целесообразности таких крупных вложений. Обе страны не входят в число экономических лидеров ЕС, и масштабные инвестиции могут создать дополнительную нагрузку на бюджеты.
Новая автомагистраль улучшит транспортное сообщение между Румынией и Сербией, а также укрепит торговые связи между странами. Ожидается, что дорога сократит время в пути, облегчит грузоперевозки и поможет развитию туризма в регионе.
Несмотря на ожидаемые экономические выгоды, эксперты предупреждают, что итоговая стоимость строительства может превысить запланированные 2 миллиарда евро. Кроме того, реализация столь амбициозного проекта потребует многолетнего финансирования и может столкнуться с административными и техническими сложностями.
Новая автомагистраль — это важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Юго-Восточной Европы, но ее высокая стоимость вызывает вопросы.
Автомагистра́ль автостра́да - дорога для скоростного движения автомобилей, не имеющая одноуровневых пересечений с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.
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