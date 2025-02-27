Графит, титан, литий: США и Украина делят ресурсы, Россия предлагает альтернативу

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина и США вышли на финальную стадию подписания соглашения "Минеральный мир" (Pax mineralis), которое касается добычи стратегически важных полезных ископаемых. Об этом пишет итальянская ежедневная газета Il Messaggero.

Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Никель

В документе, который может быть подписан уже в ближайшие дни, речь идет о разработке лития, титана, нефти, газа и редкоземельных элементов.

Как работает соглашение?

Документ предполагает создание специального фонда, куда Киев передаст 50% доходов от добычи природных ресурсов. Эти деньги пойдут на дальнейшие инвестиции, а США обязуются поддерживать украинскую экономику. Пока неясно, какую долю в фонде получат США, но известно, что речь идет о "совместной собственности", детали которой будут прописаны позже.

Российский ответ

Москва не осталась в стороне. Президент России Владимир Путин предложил США альтернативное сотрудничество — разработку российских месторождений, которые значительно превосходят украинские по объему. Россия обладает 3,8 млн тонн редкоземельных элементов, а ключевые шахты находятся под контролем Росатома.

Что с запасами Украины?

Оценки украинских минеральных ресурсов противоречивы. По данным Bloomberg, значительных запасов редкоземельных элементов в стране нет, а основные месторождения лития и титана расположены на территориях, неподконтрольных Киеву. Тем не менее, в Киеве уверены, что страна обладает пятой частью всех запасов лития в Европе и крупными залежами графита.

Вывод

Минеральные запасы Украины стали ключевым фактором в геополитической игре. США, Россия и Европа включились в борьбу за стратегические ресурсы, способные повлиять на глобальный рынок. Как распределятся эти ресурсы, решится в ближайшее время.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).





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