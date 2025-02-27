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Обратный отсчёт до последней миссии на МКС официально начался

2:01
Экономика

NASA объявило о контракте с компанией SpaceX Илона Маска на сумму 843 миллиона долларов для управления Международной космической станцией (МКС).

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

МКС была создана в 1998 году в результате сотрудничества между NASA (США), Роскосмосом (Россия), ESA (Европа), JAXA (Япония) и CSA (Канада).

С 2000 года МКС служит рабочим и жилым пространством для космонавтов, находится на орбите приблизительно 400 километров над Землей.

NASA описывает МКС как "конвергенцию науки, техники и человеческой креативности". Тем не менее, специалисты предупреждают, что некоторые системы станции начинают изнашиваться, и в случае отсутствия контроля, существует риск неконтролируемого спуска МКС с орбиты.

Чтобы предотвратить это, NASA поручило SpaceX разработку огромного "космического тягача", который будет контролировать спуск станции в Тихий океан. Планируется использовать модифицированную капсулу Dragon для постепенного снижения высоты МКС в течение нескольких месяцев.

Примерно за полгода до запланированного спуска космонавты покинут станцию, что будет первым случаем за 25 лет, когда МКС останется без экипажа. 

Место для спуска выбрано так, чтобы минимизировать риск для людей, и это будет самый удаленный район Тихого океана, известный как Точка Немо. Хотя NASA планировало, что МКС будет действовать до 2030 года, Маск недавно высказывался о возможности более раннего завершения её эксплуатации, чтобы сосредоточить усилия на освоение Марса, пишет newsbomb.

В то время как большинство стран согласны поддерживать МКС до 2030 года, Россия планирует сократить эту дату до 2028 года.

Уточнения

Dragon (с англ  — «дракон») также известный как Dragon 1 — американский частный, частично многоразовый беспилотный транспортный космический корабль, разработанный компанией SpaceX в рамках программы НАСА Commercial Orbital Transportation Services (COTS) и предназначенный для доставки полезного груза на Международную космическую станцию (МКС) и возврата его из космоса на Землю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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