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Автогиганты BYD и Chery развернут строительство заводов в Турции

1:46
Экономика

Турция становится привлекательным рынком для китайских автопроизводителей.

BYD
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD

Вслед за BYD, которая уже начала строительство завода в Манисе, в Турции начинает реализовываться новый крупный инвестиционный проект от автопроизводителя Chery.

На пресс-конференции в прошлый понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что китайская компания Chery инвестирует в город Самсун. Он отметил, что подготовительные работы завершены, и вскоре будет заложен фундамент проекта. Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит активно работать над привлечением высоких технологий и инвестиций в свою экономику. 

Проект BYD создаст 5000 рабочих мест и обеспечит производство 150000 автомобилей в год, с запуском производства, ожидаемым в марте 2026 года.

Chery уже является одним из ведущих китайских автопроизводителей с продажами около 2,6 миллионов автомобилей в 2024 году, что на 38,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, она уже 22 года подряд является ведущим экспортером автомобилей в Китае, с экпортом 1 144.588 транспортных средств в прошлом году (+21,4%).

Эрдоган также упомянул успех турецкой автомобильной компании Togg, которая уже продала более 52 000 своих SUV T10X на местном рынке. Ожидается, что летом будет официально представлен и новый седан от этой марки, пишет carandmotor.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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