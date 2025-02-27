Радикальный план ЕС: 8 шагов к снижению цен на газ и электричество

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский союз продолжает бороться с энергетическим кризисом, вызванным высокой зависимостью от импорта газа и резким ростом цен на электроэнергию. Об этом пишет венгерское экономическое и финансовое издание Portfolio. hu.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ флаг европейского союза

В 2023 году тарифы на электроэнергию для промышленности выросли на 97% по сравнению со средним уровнем 2014-2020 годов. Чтобы изменить ситуацию, Европейская комиссия представила "План действий по доступной энергии" (Action Plan for Affordable Energy), направленный на снижение затрат и ускорение перехода на "зелёную" энергетику.

Основные меры плана

Снижение налогов на электроэнергию — отмена или снижение неналоговых сборов и упрощение тарифных схем. Ужесточение контроля над газовым рынком — борьба со спекуляциями и повышение прозрачности ценообразования. Реформа долгосрочных контрактов — снижение влияния цен на газ на стоимость электроэнергии. Ускорение внедрения возобновляемых источников энергии — сокращение сроков лицензирования ВИЭ-проектов. Повышение энергоэффективности — поддержка программ модернизации зданий и технологий. Создание единого энергетического союза — укрепление координации между странами ЕС. Гарантия безопасности поставок — разработка новых механизмов защиты от кризисов. Развитие новых технологий — активное внедрение цифровизации и искусственного интеллекта в управление энергосистемами.

Влияние на экономику и потребителей

Принятые меры направлены на обеспечение стабильных, предсказуемых цен на энергоносители и устранение рыночных перекосов. Усиление конкуренции на энергорынке и ускоренное развитие ВИЭ помогут снизить затраты для бизнеса и населения.

Перспективы реализации

Ожидается, что ключевые элементы плана начнут внедряться уже в 2025 году. Если реформы окажутся успешными, Европа сможет значительно снизить зависимость от импорта энергоносителей и перейти к более устойчивой энергетической модели.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.





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