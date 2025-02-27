Радикальный план ЕС: 8 шагов к снижению цен на газ и электричество

Европейский союз продолжает бороться с энергетическим кризисом, вызванным высокой зависимостью от импорта газа и резким ростом цен на электроэнергию. Об этом пишет венгерское экономическое и финансовое издание Portfolio. hu.
В 2023 году тарифы на электроэнергию для промышленности выросли на 97% по сравнению со средним уровнем 2014-2020 годов. Чтобы изменить ситуацию, Европейская комиссия представила "План действий по доступной энергии" (Action Plan for Affordable Energy), направленный на снижение затрат и ускорение перехода на "зелёную" энергетику.
Принятые меры направлены на обеспечение стабильных, предсказуемых цен на энергоносители и устранение рыночных перекосов. Усиление конкуренции на энергорынке и ускоренное развитие ВИЭ помогут снизить затраты для бизнеса и населения.
Ожидается, что ключевые элементы плана начнут внедряться уже в 2025 году. Если реформы окажутся успешными, Европа сможет значительно снизить зависимость от импорта энергоносителей и перейти к более устойчивой энергетической модели.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.
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