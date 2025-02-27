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Радикальный план ЕС: 8 шагов к снижению цен на газ и электричество

2:19
Экономика

Европейский союз продолжает бороться с энергетическим кризисом, вызванным высокой зависимостью от импорта газа и резким ростом цен на электроэнергию. Об этом пишет венгерское экономическое и финансовое издание Portfolio. hu.

флаг европейского союза
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
флаг европейского союза

В 2023 году тарифы на электроэнергию для промышленности выросли на 97% по сравнению со средним уровнем 2014-2020 годов. Чтобы изменить ситуацию, Европейская комиссия представила "План действий по доступной энергии" (Action Plan for Affordable Energy), направленный на снижение затрат и ускорение перехода на "зелёную" энергетику.

Основные меры плана

  1. Снижение налогов на электроэнергию — отмена или снижение неналоговых сборов и упрощение тарифных схем.
  2. Ужесточение контроля над газовым рынком — борьба со спекуляциями и повышение прозрачности ценообразования.
  3. Реформа долгосрочных контрактов — снижение влияния цен на газ на стоимость электроэнергии.
  4. Ускорение внедрения возобновляемых источников энергии — сокращение сроков лицензирования ВИЭ-проектов.
  5. Повышение энергоэффективности — поддержка программ модернизации зданий и технологий.
  6. Создание единого энергетического союза — укрепление координации между странами ЕС.
  7. Гарантия безопасности поставок — разработка новых механизмов защиты от кризисов.
  8. Развитие новых технологий — активное внедрение цифровизации и искусственного интеллекта в управление энергосистемами.

Влияние на экономику и потребителей

Принятые меры направлены на обеспечение стабильных, предсказуемых цен на энергоносители и устранение рыночных перекосов. Усиление конкуренции на энергорынке и ускоренное развитие ВИЭ помогут снизить затраты для бизнеса и населения.

Перспективы реализации

Ожидается, что ключевые элементы плана начнут внедряться уже в 2025 году. Если реформы окажутся успешными, Европа сможет значительно снизить зависимость от импорта энергоносителей и перейти к более устойчивой энергетической модели.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 7 февраля 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года, на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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