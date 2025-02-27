Безопасность прежде всего: Ульяновский автозавод начнет производство подушек безопасности с нуля

В 2025 году Ульяновский автозавод начнет серийный выпуск систем пассивной безопасности, как сообщил генеральный директор УАЗа Алексей Спирин.

Фото: Wikipedia by Pineapple fez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ подушки безопасности автомобиля

Производство будет осуществляться полностью с нуля, включая отливку магниевых каркасов рулей, пошив подушек безопасности и производство блоков управления, передают "Известия".

Подушки безопасности предназначены как для автомобилей УАЗа, так и для модельного ряда марки Sollers, включая пикапы. В будущем также планируется их поставка другим российским автопроизводителям.

Кроме того, недавно на заводе был введен в эксплуатацию новый роботизированный комплекс, который будет использоваться для сварки внутренних и внешних панелей навесных деталей моделей УАЗа, таких как "Патриот", "Пикап" и "Профи".

Уточнения

Пика́п (от англ. pick-up — поднимать, отрывать, подвозить) — лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.





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