Согласно прогнозам Сбербанка, российская экономика в 2025 году продемонстрирует умеренный рост. Ожидается, что ВВП увеличится на 1,5-2%, а инфляция останется в коридоре 7,5-8,5%. Эти данные были представлены в аналитических материалах финансовой организации.
В сегменте корпоративного кредитования банк прогнозирует прирост на 9-11%, планируя развиваться синхронно с рынком. Розничные займы, по оценкам Сбера, вырастут примерно на 5% — здесь институция намерена опередить средние показатели сектора. Объём депозитов населения, как ожидается, увеличится на 17-19% как в целом по отрасли, так и в рамках самого банка.
Что касается внутренних финансовых метрик, то чистая процентная маржа Сбербанка в 2025 году может достичь 5,6%. Чистые комиссионные доходы предположительно вырастут на 7-10%, а рентабельность капитала превысит 22%. При этом достаточность капитала составит более 13,3%, что соответствует регуляторным требованиям.
"Сберба́нк" (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество "Сбербанк Росси́и", зарегистрированная торговая марка "Сбер") — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. К концу 2024 года у Сбербанка было 109,9 млн активных частных клиентов и 3,2 млн активных корпоративных клиентов. Среди крупнейших банков мира по размеру активов находится в шестом десятке, по версии S&P Global (данные на конец 2022 года). Включён Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.