Ожидания Сбербанка: ВВП РФ вырастет на 1,5-2% к 2025 году

Сбербанк представил прогноз по росту российской экономики на 2025 год

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно прогнозам Сбербанка, российская экономика в 2025 году продемонстрирует умеренный рост. Ожидается, что ВВП увеличится на 1,5-2%, а инфляция останется в коридоре 7,5-8,5%. Эти данные были представлены в аналитических материалах финансовой организации.

Фото: wikimedia.org by Florstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сбербанк России

В сегменте корпоративного кредитования банк прогнозирует прирост на 9-11%, планируя развиваться синхронно с рынком. Розничные займы, по оценкам Сбера, вырастут примерно на 5% — здесь институция намерена опередить средние показатели сектора. Объём депозитов населения, как ожидается, увеличится на 17-19% как в целом по отрасли, так и в рамках самого банка.

Что касается внутренних финансовых метрик, то чистая процентная маржа Сбербанка в 2025 году может достичь 5,6%. Чистые комиссионные доходы предположительно вырастут на 7-10%, а рентабельность капитала превысит 22%. При этом достаточность капитала составит более 13,3%, что соответствует регуляторным требованиям.

Уточнения

"Сберба́нк" (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество "Сбербанк Росси́и", зарегистрированная торговая марка "Сбер") — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. К концу 2024 года у Сбербанка было 109,9 млн активных частных клиентов и 3,2 млн активных корпоративных клиентов. Среди крупнейших банков мира по размеру активов находится в шестом десятке, по версии S&P Global (данные на конец 2022 года). Включён Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.





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