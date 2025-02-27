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Киберпартнёрство: как Ростех делится технологиями с Белоруссией

Axoft и Ростех: альянс для цифрового щита Белоруссии
1:34
Экономика

Дочерняя структура госкорпорации "Ростех" — центр компетенций по кибербезопасности "РТ-Информационная безопасность" — расширяет географию присутствия. Компания начала сотрудничество с белорусским центром экспертизы Axoft для продвижения на рынок республики своей линейки RT Protect. Согласно договорённостям, Axoft займётся дистрибуцией и внедрением продуктов, адаптированных под требования местного законодательства.

Ростех
Фото: commons.wikimedia.org by Ivtorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростех

В рамках партнёрства белорусские компании получат доступ к инструментам, анализирующим актуальные киберугрозы. Специалисты "РТ-Информационная безопасность" будут оказывать поддержку на всех этапах: от интеграции решений до устранения последствий хакерских инцидентов.

Экосистема RT Protect включает несколько модулей. Например, RT Protect EDR обнаруживает сложные целевые атаки, а RT Protect TI агрегирует данные об угрозах для прогнозирования рисков. Отдельный модуль RT Protect EASM идентифицирует фишинговые домены и предотвращает утечки конфиденциальной информации.

Первый заместитель генерального директора компании Артём Сычёв подчеркнул, что растущие требования к защите данных делают такие решения особенно востребованными. По его словам, преимущества RT Protect — гибкость внедрения, минимальные затраты на обслуживание и подтверждённая эффективность — укрепят позиции продукта в Белоруссии.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция «Росте́х» (англ. State Corporation «Rostec») — Российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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