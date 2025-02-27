Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куриный помет — золото для огорода? Как превратить отходы в урожай мечты
Возвращение 90-х: обувь для брюк-капри, которую стоит носить
Прорыв в технологии хранения данных: стекло, которое запоминает информацию
Здоровье кишечника - ключ к долголетию: Добавьте эти продукты в рацион, и ваша жизнь изменится
В мае россиян ждут длинные выходные — вот когда можно отдохнуть четыре дня подряд
На отдых в Мурманск: в 2024 году Мурманскую область посетило более 700 тысяч человек
Курорт Роза Хутор предоставил грант сочинским школьникам для реализации экологического проекта
Диабет – не приговор, если в холодильнике есть яблоки и груши
Соседов раскрыл секрет: что на самом деле происходит за кулисами телешоу

Пенсия в марте 2025: кому придётся попрощаться с февральской прибавкой

1:12
Экономика

В марте 2025 года часть российских пенсионеров получит меньшую пенсию по сравнению с февральской выплатой. Об этом предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Как пояснил эксперт, в феврале пенсионеры получили повышенные выплаты не только за счёт плановой индексации на 9,5 процента, но и с дополнительной компенсацией в 2,2 процента за январь. Эта сумма была выплачена разово, поэтому в марте её уже не будет, и общий размер пенсии окажется ниже.

При этом для другой категории пенсионеров, военных, выплаты наоборот увеличатся. Виноградов отметил, что в марте военные пенсии вырастут на 4,4 процента, но окончательный размер прибавки будет зависеть от ряда факторов, включая звание и выслугу лет, пишет "Прайм".

Таким образом, хотя пенсионеры уже ощутили рост выплат за счёт февральской доплаты, мартовская корректировка может вызвать у некоторых снижение итоговой суммы, если не учитывать общий эффект индексации.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Перемены на рынке труда: открыто 1500 вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей
Экономика и бизнес
Перемены на рынке труда: открыто 1500 вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей Аудио 
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Радиоактивный пепел вместо Лондона? Британия моделирует ядерный апокалипсис от Тополя СС-25 Дмитрий Плотников Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Последние материалы
Перегруппировка ВСУ в ДНР: заявление Сырского
Оригинальные масла кончились – автолюбители готовятся к экспериментам
Украина может существовать только как анти-Россия. Что с этим делать?
Сбербанк представил прогноз по росту российской экономики на 2025 год
Прорыв в квантовых вычислениях: новый метод ускоряет передачу данных
Гости сразу заметят — 5 вещей, которые превращают уютную квартиру в неряшливую
Анфиса Чехова рассказала об увольнении из-за пышной фигуры: не влезала в кадр
Красноармейск в "клещах": ВС РФ окружили город, ВСУ стягивают резервы
Ежевика наступает: как не проиграть участок колючему захватчику и вернуть контроль над дачей
Икота от смеха и переедания: как избежать этого неловкого момента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.