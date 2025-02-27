Пенсия в марте 2025: кому придётся попрощаться с февральской прибавкой

В марте 2025 года часть российских пенсионеров получит меньшую пенсию по сравнению с февральской выплатой. Об этом предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Как пояснил эксперт, в феврале пенсионеры получили повышенные выплаты не только за счёт плановой индексации на 9,5 процента, но и с дополнительной компенсацией в 2,2 процента за январь. Эта сумма была выплачена разово, поэтому в марте её уже не будет, и общий размер пенсии окажется ниже.
При этом для другой категории пенсионеров, военных, выплаты наоборот увеличатся. Виноградов отметил, что в марте военные пенсии вырастут на 4,4 процента, но окончательный размер прибавки будет зависеть от ряда факторов, включая звание и выслугу лет, пишет "Прайм".
Таким образом, хотя пенсионеры уже ощутили рост выплат за счёт февральской доплаты, мартовская корректировка может вызвать у некоторых снижение итоговой суммы, если не учитывать общий эффект индексации.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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