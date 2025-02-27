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80 рублей за доллар — не предел: эксперт назвал условие беспрецедентного укрепления рубля

1:35
Экономика

Курс рубля в марте 2025 года во многом будет зависеть не только от экономических факторов, но и от геополитической обстановки, считает кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он отметил, что сейчас на российскую валюту сильное влияние оказывают слухи, ожидания и психологическое восприятие инвесторов.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Одним из ключевых факторов, способствующих укреплению рубля, стало изменение внешнеполитического курса Вашингтона после прихода к власти Дональда Трампа.

По словам Григорьева, диалог между Россией и США значительно потеплел: этому способствовали как личные контакты лидеров двух стран, так и переговоры делегаций в Эр-Рияде. Улучшение отношений создаёт предпосылки для ослабления санкционного давления, что, в свою очередь, позитивно отражается на настроениях инвесторов.

Эксперт подчеркнул, что смягчение санкций приведёт к увеличению притока валюты в страну, а рост её предложения приведёт к снижению курса доллара и укреплению рубля. Если такая тенденция сохранится, курс может стабилизироваться в диапазоне 80-83 рублей за доллар, а при дальнейшем развитии позитивного сценария — даже укрепиться сильнее.

Однако в случае новых политических разногласий или корректировки политики финансовых властей России, которые не заинтересованы в чрезмерно крепком рубле, этот процесс может замедлиться или вовсе остановиться, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Официальный курс иностранных валют по отношению к российскому рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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