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+3,1% за неделю: этот овощ удивляет ростом цен

1:04
Экономика

Инфляция в России за неделю с 18 по 24 февраля составила 0,23%, а годовой показатель ускорился с 10% до 10,07%, свидетельствуют данные Росстата и Минэкономразвития.

Супермаркет
Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Супермаркет

Продовольственные товары продолжают дорожать: за этот период наиболее заметно выросли в цене картофель (+3,1%), бананы (+2%) и помидоры (+1,9%). Если рассматривать ситуацию с начала года, то самые ощутимые изменения коснулись картофеля (+10,8%), огурцов (+10,4%) и капусты (+8,3%), что говорит о продолжающемся росте цен на основные овощные культуры.

Ранее Центральный банк прогнозировал сохранение жёстких условий в денежно-кредитной политике. В регуляторе отметили, что хотя в январе месячный рост цен замедлился по сравнению с декабрём, инфляционное давление остаётся высоким.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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