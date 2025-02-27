С нуля: как России предстоит развивать отрасль редкоземельных металлов

По словам профессора Станислава Ткаченко из Санкт-Петербургского государственного университета, российская отрасль редкоземельных металлов потребует немалых вложений.
Отрасль придётся создавать практически с нуля. В настоящее время Россия слишком зависит от импорта из Китая, сообщает URA.RU.
Он подчеркнул, что добыча редкоземельных металлов представляет собой сложную задачу, поскольку их содержание в руде минимально, и необходимо разрабатывать специальные методы для их извлечения. Эти металлы плохо реагируют на кислород, что требует применения более сложных химических процессов.
Кроме того, Ткаченко отметил важность создания соответствующей инфраструктуры и системы сбыта для новых материалов. Вложения в эту отрасль обещают быть выгодными, так как потребность в редкоземельных элементах в России будет расти.
Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.