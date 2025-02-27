С нуля: как России предстоит развивать отрасль редкоземельных металлов

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам профессора Станислава Ткаченко из Санкт-Петербургского государственного университета, российская отрасль редкоземельных металлов потребует немалых вложений.

Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Буровые работы

Отрасль придётся создавать практически с нуля. В настоящее время Россия слишком зависит от импорта из Китая, сообщает URA.RU.

Он подчеркнул, что добыча редкоземельных металлов представляет собой сложную задачу, поскольку их содержание в руде минимально, и необходимо разрабатывать специальные методы для их извлечения. Эти металлы плохо реагируют на кислород, что требует применения более сложных химических процессов.

Кроме того, Ткаченко отметил важность создания соответствующей инфраструктуры и системы сбыта для новых материалов. Вложения в эту отрасль обещают быть выгодными, так как потребность в редкоземельных элементах в России будет расти.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).





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