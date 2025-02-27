В Китае CRRC установила рекорд с новой плавучей ветротурбиной Qihang

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайская корпорация CRRC, известная своими скоростными поездами, представила новую плавучую ветротурбину под названием Qihang.

Фото: crrcgc.cc is licensed under Free More info Ветротурбина

Эта турбина имеет высоту башни 151 метр и диаметр ротора 260 метров, что делает её крупнейшей в мире по характеристикам.

С мощностью 20 МВт, Qihang превосходит предыдущие рекорды других компаний, таких как Envision Energy и Dongfang Electric с их моделями на 16,6 и 18 МВт соответственно. Однако ожидается, что уже в ближайшем будущем её может превзойти новая модель на 22 МВт от Mingyang Wind Power.

Tурбина Qihang способна производить до 62 ГВт-ч электроэнергии в год. Этого достаточно для обеспечения электричеством около 37 тысяч жилых домов.

Её модульный дизайн позволяет адаптировать различные настройки питания, а также использовать разнообразные плавучие платформы и якорные системы. Конструкция турбины способна работать в экстремальных условиях, включая тайфуны, и оснащена более чем 200 датчиками для комплексного мониторинга производительности и состояния элементов системы, пишет terra.

Уточнения

Турби́на (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — устройство с непрерывным рабочим процессом и с вращательным движением рабочего элемента, на котором происходит преобразование кинетической энергии и/или внутренней энергии рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу на валу.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.