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В Китае CRRC установила рекорд с новой плавучей ветротурбиной Qihang

1:21
Экономика

Китайская корпорация CRRC, известная своими скоростными поездами, представила новую плавучую ветротурбину под названием Qihang.

Ветротурбина
Фото: crrcgc.cc is licensed under Free More info
Ветротурбина

Эта турбина имеет высоту башни 151 метр и диаметр ротора 260 метров, что делает её крупнейшей в мире по характеристикам.

С мощностью 20 МВт, Qihang превосходит предыдущие рекорды других компаний, таких как Envision Energy и Dongfang Electric с их моделями на 16,6 и 18 МВт соответственно. Однако ожидается, что уже в ближайшем будущем её может превзойти новая модель на 22 МВт от Mingyang Wind Power.

Tурбина Qihang способна производить до 62 ГВт-ч электроэнергии в год. Этого достаточно для обеспечения электричеством около 37 тысяч жилых домов.

Её модульный дизайн позволяет адаптировать различные настройки питания, а также использовать разнообразные плавучие платформы и якорные системы. Конструкция турбины способна работать в экстремальных условиях, включая тайфуны, и оснащена более чем 200 датчиками для комплексного мониторинга производительности и состояния элементов системы, пишет terra.

Уточнения

Турби́на (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — устройство с непрерывным рабочим процессом и с вращательным движением рабочего элемента, на котором происходит преобразование кинетической энергии и/или внутренней энергии рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу на валу.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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