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Кризис из-за выхода из энергокольца БРЭЛЛ: жители Прибалтики и Балкан столкнулись с самыми высокими ценами

2:04
Экономика

Эта зима в Европе оказалась более холодной и безветренной, чем обычно, что привело к повышению цен на электроэнергию по сравнению с прошлым годом.

счетчик электроэнергии
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
счетчик электроэнергии

Прибалтика и южные страны Восточной Европы столкнулись с самыми высокими оптовыми ценами из-за выхода Литвы, Латвии и Эстонии из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. Это вызвало дополнительные сложности, включая необходимость создания собственного рынка резервных мощностей.

Производство электроэнергии на ветровых станциях сократилось, а рост цен на газ усугубил ситуацию. В результате, в Прибалтике оптовые цены на электроэнергию в феврале выросли на 67% по сравнению с январем и достигли 148-149 евро за МВт-ч. В то же время Германия и Франция не испытали такого резкого роста, их цены составляют 128 и 123 евро соответственно.

Страны, которые активно поддерживают Украину и Молдавию электроэнергией, как Венгрия и Румыния, сталкиваются с еще более высокими ценами. В Румынии цены достигли 158 евро, а в Венгрии — 169 евро за МВт-ч, что усугубляется высокой ценой на газ.

Ситуация начала ухудшаться еще летом, когда Украина увеличила импорт электроэнергии из Восточной Европы, что повысило цены до 120-130 евро за МВт-ч. Правительства стран региона обратились к ЕС с просьбой о помощи из-за значительных ценовых различий по сравнению с остальной Европой.

В Болгарии министр энергетики заявил о введении минимальных и максимальных лимитов биржевых цен, чтобы защитить предприятия региона от резких колебаний цен и обеспечить их конкурентоспособность. Страны Юго-Восточной Европы планируют обратиться за компенсацией к Европейской комиссии из-за высоких цен на электроэнергию.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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