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Солнечные фермы под давлением: как избыток энергии создаёт новые проблемы

2:09
Экономика

 В 2024 году мощность солнечных панелей превысила 35.420 МВт, что привело к убыткам и искажениям на рынке Бразилии.

Солнечные батареи
Фото: commons.wikimedia.org by SayCheeeeeese, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные батареи

Энергия маркируется, и возникают ограничения на передачу излишков. Около 1,2 тысяч компаний столкнулись с отказами в подключении к сети. Дистрибьюторам необходимо учитывать возможность сети принимать излишки энергии, и в некоторых случаях требуются аккумуляторы для снижения нагрузки.

В 2024 году гранты на солнечную энергию составили более $10 млрд, благодаря налоговым стимулам. Солнечные фермы активно развиваются на севере Бразилии.

 Сеть Cemig не готова к нагрузкам от солнечных электростанций, и компания разрабатывает проекты для передачи излишков энергии в ночное время. Владельцам панелей необходимо ограничивать потребление.

 Централизованная генерация управляется одним оператором, а распределенная — дистрибьюторами, что приводит к избытку энергии.

 Солнечные фермы привлекают инвестиции с доходностью около 35% в год, ориентируясь на предприятия с высоким потреблением энергии.

Законодательство позволяет дистрибьюторам отклонять заявки на подключение, и дилеры обязаны проводить исследования перед внесением изменений в проекты.

Cemig ожидала 84 тысячи заявок на подключение в 2024 году, большинство из которых касалось жилых панелей.

Около 20% проектов требуют изучения потребления, так как работа в разных точках создает сложности. Владельцы небольших электростанций часто запрашивают увеличение нагрузки, что сеть не поддерживает. В некоторых районах возникают технические ограничения на установку солнечных панелей.

Проблемы с установкой солнечного оборудования также возникали в Италии, Австралии и США (штат Калифорния), пишет neofeed.

Уточнения

Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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