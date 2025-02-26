Сухумский аэропорт возрождается после тридцатилетнего перерыва

Регулярное авиасообщение с Абхазией с 1 мая

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия планирует возобновить регулярные авиарейсы между Москвой и Сухумом с 1 мая. Как сообщил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, успешный тестовый перелёт в феврале подтвердил готовность инфраструктуры аэропорта. По его словам, проверка систем после 30-летнего простоя показала их полную работоспособность, что открывает путь для запуска постоянного сообщения.

Фото: commons.wikimedia.org by Avobukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Черное море Абхазия

Кириенко также анонсировал специальный рейс МЧС России, запланированный на 27 февраля. Самолёт доставит российских медиков в Абхазию для эвакуации пациентов, нуждающихся в срочном лечении. Этот шаг стал возможным благодаря завершению реконструкции взлётно-посадочной полосы.

Ремонт воздушной гавани осуществляет компания "Инфраструктурное развитие" в рамках соглашения о государственно-частном партнёрстве с правительством Абхазии. Согласно договору, историческое здание аэровокзала и аэродромная инфраструктура остаются в собственности государства, а объект сохраняет статус двойного назначения.

Аэропорт, расположенный в 18 км от Сухума, был закрыт после грузино-абхазского конфликта. В советский период он обслуживал до 5 тысяч пассажиров в сутки в летний сезон. Длинная взлётная полоса позволяет принимать большинство типов гражданских воздушных судов, включая крупные лайнеры.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.





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