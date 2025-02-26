Курс доллара не превысит 90 рублей весной: оптимистичные ожидания экспертов

Российский рубль продолжает укрепляться под влиянием комплекса экономических факторов. Аналитики прогнозируют, что при сохранении текущих тенденций курс доллара не превысит 90 рублей весной и останется ниже 100 рублей к концу 2025 года.
По данным ЦБ РФ, на середину марта курс юаня снизился до 11,80 рубля, а доллар опустился до 86,63 рубля — минимального значения с июля 2024 года. На Московской бирже юань временно достигал отметок сентября прошлого года, а доллар в ходе внебиржевых торгов краткосрочно падал ниже 85 рублей.
Михаил Зельцер, аналитик "БКС Мир инвестиций", отмечает, что большинство финансовых институтов пересмотрели целевые уровни для иностранных валют в сторону снижения. По его мнению, краткосрочный рост доллара возможен лишь до 90 рублей, а юаня — до 12,5 рубля, если не произойдёт эскалации внешнеполитической напряжённости.
Юрий Кравченко из "Велес Капитал" добавляет, что оптимизм инвесторов связан с позитивным информационным фоном. Однако при отсутствии конкретных действий курс рубля может скорректироваться, и к декабру доллар способен достичь 95-100 рублей.
Факторы укрепления рубля
Как поясняет Руслан Дында из "Альфа-Капитал", сложности с международными платежами также ограничивают спрос на иностранную валюту, поддерживая рубль.
Официальный курс иностранных валют по отношению к российскому рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.
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