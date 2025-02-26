Таможенная политика России в 2025 году: защита рынка и поддержка экспорта

Новые таможенные правила в России в 2025 году: ключевые изменения

В 2025 году в России вступили в силу изменения в системе таможенных платежей, направленные на защиту внутреннего рынка и адаптацию к текущим экономическим вызовам. Новые правила затрагивают импорт, экспорт и транзит товаров, а также вводят дополнительные меры регулирования.

Фото: avtodor-tr.ru by Автодор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трасса Нева М11

Основные виды таможенных пошлин

Импортные

Обязательный платёж за ввоз товаров. В 2025 году повышены ставки для пива (до 1 €/л), растворимого кофе (до 17,5%) и свечей зажигания (до 25%); Антидемпинговые меры: пошлины на литые диски из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии.

Экспортные

Введены постоянные ставки 5% для вывоза гороха, нута и чечевицы за пределы ЕАЭС; Тарифные квоты: 2 млн тонн зерновых, 25 тыс. тонн подсолнечного масла, 35 тыс. тонн шрота из новых регионов.

Транзитные

Редко применяются, часто отменяются международными договорами.

Специальные защитные

Вводятся для поддержки отечественных производителей. Например, антидемпинговая пошлина на диски выросла до 29,39%.

Преференциальные

Сниженные ставки (75% от базовых) для товаров из развивающихся стран.

Изменения в 2025 году

Таможенные сборы:

Минимальный платёж: 1 067 ₽ (для товаров до 200 тыс. ₽);

Максимальный: 30 тыс. ₽ (для грузов дороже 7 млн ₽);

Для личного импорта: 689 ₽.

Льготы:

Нулевые ставки на ввоз медтехники и высокотехнологичного оборудования;

Беспошлинный импорт отходов драгметаллов до конца 2025 года.

Квоты:

Ограничения на вывоз риса (до 30 июня 2025 г.) и металлолома (1,5 млн тонн).

Порядок оплаты и контроль

Для юрлиц: Через платёжные поручения или электронные терминалы;

Для физлиц: Наличными в кассах, почтой или онлайн;

Сроки: Платёж вносится авансом до подачи декларации.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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