Таможенная политика России в 2025 году: защита рынка и поддержка экспорта

В 2025 году в России вступили в силу изменения в системе таможенных платежей, направленные на защиту внутреннего рынка и адаптацию к текущим экономическим вызовам. Новые правила затрагивают импорт, экспорт и транзит товаров, а также вводят дополнительные меры регулирования.
Редко применяются, часто отменяются международными договорами.
Вводятся для поддержки отечественных производителей. Например, антидемпинговая пошлина на диски выросла до 29,39%.
Сниженные ставки (75% от базовых) для товаров из развивающихся стран.
Ограничения на вывоз риса (до 30 июня 2025 г.) и металлолома (1,5 млн тонн).
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.
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