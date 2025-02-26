В США Quaise Energy начнёт извлекать тепло из-под ног

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская компания Quaise Energy планирует бурить скважины на глубину до 20 километров в поисках геотермальной энергии в недрах Земли.

Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio is licensed under Free More info Бурение

Сначала планируется пробурить верхние слои земли обычными методами. Однако, когда рабочие наткнутся на твердые и горячие породы, применят миллиметровые волны — технологию, изначально разработанную для ядерного синтеза.

Миллиметровые волны — это электромагнитные волны, которые концентрируются на камне, плавят его. Для охлаждения и улавливания распаренных горных пород используется поток газа, например, аргона, который помогает откачать воду из скважины. При достижении температуры 374 °C образуется суперкритическая жидкость — особое состояние между жидкостью и газом, которое может быть использовано для производства электроэнергии.

Представители Quaise Energy считают, что геотермальная энергия может заменить солнечную и ветровую, которые требуют больших площадей. Она, по их мнению, является стабильной и практически неисчерпаемой, что потенциально поможет достичь энергонезависимости и идеального решения для энергоемких условий, пишет magazin.aktualne.

Компания отмечает, что переход на геотермальные технологии не потребует топлива и не будет производить отходов, что делает это направление актуальным в условиях доминирования ископаемого топлива.

Уточнения

Не́дра — часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоёмов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.



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