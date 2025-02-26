Американская компания Quaise Energy планирует бурить скважины на глубину до 20 километров в поисках геотермальной энергии в недрах Земли.
Сначала планируется пробурить верхние слои земли обычными методами. Однако, когда рабочие наткнутся на твердые и горячие породы, применят миллиметровые волны — технологию, изначально разработанную для ядерного синтеза.
Миллиметровые волны — это электромагнитные волны, которые концентрируются на камне, плавят его. Для охлаждения и улавливания распаренных горных пород используется поток газа, например, аргона, который помогает откачать воду из скважины. При достижении температуры 374 °C образуется суперкритическая жидкость — особое состояние между жидкостью и газом, которое может быть использовано для производства электроэнергии.
Представители Quaise Energy считают, что геотермальная энергия может заменить солнечную и ветровую, которые требуют больших площадей. Она, по их мнению, является стабильной и практически неисчерпаемой, что потенциально поможет достичь энергонезависимости и идеального решения для энергоемких условий, пишет magazin.aktualne.
Компания отмечает, что переход на геотермальные технологии не потребует топлива и не будет производить отходов, что делает это направление актуальным в условиях доминирования ископаемого топлива.
Не́дра — часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоёмов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.