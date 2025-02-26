Активные инвестиции в золото остаются жизнеспособным вариантом

Цена на золото продолжает устанавливать новые рекорды.
Эксперты считают, что долгосрочный рост цен продолжится: летом цена на золото может достичь 3200 долларов за унцию.
"Сегодня мы приближаемся к преодолению базы в три тысячи долларов за тройскую унцию", — сказал Роман Пилишек, экономист и соучредитель чешской компании по золотовалютным резервам.
Но ожидается частичное снижение во второй половине года, пишет zlato.kurzy.
За последние десять лет золото приносило своим владельцам доходность более 1680 долларов за унцию.
Согласно историческим данным, цена на золото с небольшими колебаниями имеет тенденцию к росту. Например, в 1923 году тройскую унцию золота могли купить за 20 долларов, в то время как сегодня цена почти в сто раз выше. В 1973 году цена была ниже ста долларов, но затем резко возросла, достигнув почти 800 долларов за унцию в 1980 году. После длительного спада, начавшегося в начале 2000-х, золото вновь стало расти, пробив отметку в 1000 долларов в 2008 году и в 2000 долларов в 2024 году.
Тро́йская у́нция (англ troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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