Китайские инженеры создали самый быстрый электропоезд мира — встречайте CR450AF

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай провел новые испытания электропоезда CR450AF.

Фото: freepik.com by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поезд

Если этот прототип пройдет сертификацию, он может начать использоваться для транспортировки уже в этом году. На испытаниях CR450AF достиг скорости 453 км/ч, однако в реальной эксплуатации она будет существенно ниже.

Поезд не должен сталкиваться с трудностями при длительных поездках на скорости до 400 км/ч, которая характерна для современных китайских высокоскоростных железнодорожных линий. Тем не менее, существует ограничение на скорость в 350 км/ч. Если поезд сможет развивать большую скорость, он станет самым быстрым пассажирским поездом в мире в реальных условиях.

Одним из маршрутов станет линия длиной 292 километра, соединяющая города Чэнду и Чунцин. Работы над трассой всё ещё продолжаются, но после завершения строительства в 2027 году время в пути составит менее 50 минут, пишет vtm.zive.

Поезд состоит из восьми вагонов и вмещает 552 пассажиров, его длина составляет 211 метров. Производитель уверяет, что CR450AF будет значительно более экономичным в эксплуатации по сравнению со своим предшественником, CR400AF.

Уточнения

Пассажи́р (фр. passager) — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки.





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