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Перемены на рынке труда: открыто 1500 вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

1:31
Экономика

В Пермском крае наблюдается рост зарплатных предложений в сфере производства, составивший 12% за год.

рабочий
Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info
рабочий

По данным сервиса Зарплата.ру, наиболее заметные повышения коснулись электромонтажников (+27% до 54 тыс. рублей), контролеров ОТК (+25% до 50 тыс. рублей), инженеров по качеству (+20% до 60 тыс. рублей), начальников производства (+18% до 70,5 тыс. рублей) и операторов станков ЧПУ (+13% до 90 тыс. рублей), сообщает properm.ru.

Ситуация в производственном секторе стабилизируется: число вакансий увеличилось на 4% по сравнению с декабрем прошлого года, а количество откликов возросло на 78%. Однако эксперты предсказывают, что темпы роста зарплатных предложений в ближайшем будущем замедлятся.

Несмотря на некоторое смягчение дефицита низкоквалифицированного рабочего персонала в конце прошлого года, спрос на высококвалифицированные кадры остается высоким. В большинстве производственных профессий требуется значительный опыт и квалификация. 

В январе 2025 года в Пермском крае было открыто 1500 вакансий с предложениями заработной платы 200 тыс. рублей и выше, при этом треть из этих вакансий (32%) относится к работе курьерами.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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