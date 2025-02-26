Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

С середины декабря прошлого года чистая стоимость активов технологического титана Илона Маска сократилась более чем на 100 миллиардов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Во вторник акции Tesla закрылись на уровне 302,80 долларов, упав еще на 8%, и снизились на 25% с начала года. Последнее снижение произошло на фоне новых данных, показывающих резкое падение регистраций новых автомобилей Tesla в Европе, сниженных на 45% по сравнению с прошлым годом за январь, несмотря на рост общего объема продаж электромобилей в регионе. Продажи в Китае также недавно показали тенденцию к снижению.

Согласно некоторым источникам, европейские покупатели не одобряют "активности" Маска в администрации Дональда Трампа, что фактически сбрасывает долгосрочные европейские отношения.

Гари Блэк, управляющий партнер инвестиционной группы The Future Fund, утверждает, что акции Tesla могут упасть еще в этом году, учитывая очевидное пересмотр недавнего управления корпоративным руководством Tesla относительно поставок на 2025 год.

Маск принял беспрецедентную — и крайне противоречивую — роль в американском обществе, сотрудничая с президентом Дональдом Трампом и возглавляя департамент эффективности государственного управления (DOGE), сообщает nbcnews.

Уточнения

Актив — часть бухгалтерского баланса.



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